Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 62 0

В Нафтогазе предложили ликвидировать правление компании

В Нафтогазе предложили ликвидировать правление компании

НАК Нафтогаз Украины в рамках трансформации по переходу от коллективной ответственности к персональной предложил Кабмину оставить в компании только Наблюдательный совет и ликвидировать правление.

Об этом сообщил глава правления Андрей Коболев.

Читайте также: Нафтогаз и ЕБРР договорились о сотрудничестве по сокращению выбросов метана

“Правление предложили убрать и сделать персональную ответственность глав направлений, в том числе и меня. Пока не получили никакого ответа, но, надеюсь, когда-нибудь получим”- сказал он.

Он также отметил, что неготовность брать на себя персональную ответственность за принятие решений по-прежнему является для компании проблемой, с которой она намерена бороться в рамках политики трансформации ценностей.

В то же время Коболев подчеркнул важную роль в работе компании сформированного независимого наблюдательного совета

“Наблюдательный совет – один из главных успехов компании за последние годы”,- подчеркнул глава правления.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина