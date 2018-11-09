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"Нафтогаз" и ЕБРР договорились о сотрудничестве по сокращению выбросов метана

"Нафтогаз" и ЕБРР договорились о сотрудничестве по сокращению выбросов метана

НАК “Нафтогаз Украины” подписал меморандум с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Министерством экологии и природных ресурсов Украины о взаимопонимании по сокращению выбросов метана в цепочках поставок газа в Украину.

Об этом сообщается на сайте “Нафтогаза”.

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Церемония подписания состоялась в рамках 9-го Международного Форума по энергетике для устойчивого развития в понедельник в Киеве.

“Меморандум станет первой ступенькой к реализации программы сокращения выбросов метана вдоль всей цепочки поставок газа (добыча, транспортировка, распределение). Целями будущей программы являются: повышение точности измерения выбросов метана; внедрение эффективной системы инвентаризации выбросов метана, процедур регулярной отчетности; разработка дорожной карты сокращения выбросов метана; диалог с целью улучшения политики и подходов к сокращению выбросов метана”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что “Нафтогаз” активно участвует в реализации природоохранных программ с участием ЕБРР и Всемирного Банка, направленных на реализацию европейских Директив 2003/87 / ЕС и 2010/75 / ЕС, внедрение лучших международных стандартов и политики.

“Экологическая политика, уменьшение загрязнения окружающей среды является важной составляющей стратегии развития группы “Нафтогаз”. Мы разделяем концепцию чистого мира для будущих поколений и постоянно наращиваем инвестиции в охрану окружающей среды, уменьшение выбросов и профилактику техногенных рисков. Тесное сотрудничество с европейскими партнерами позволяет координировать усилия и усиливать эффективность нашей работы”, – отметил глава правления “Нафтогаза” Андрей Коболев.

По материалам lb.ua
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