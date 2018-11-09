"Нафтогаз" с начала года уплатил 17% от всех поступлений госбюджета, - Коболев

С начала этого года за 10 месяцев “Нафтогаз” заплатил в госбюджет Украины около 103 млрд гривен, что составляет 17% от всех бюджетных поступлений.

Об этом написал глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев в Facebook.

Читайте также: Налоговая требует от Нафтогаза 16 млрд грн за выигрыш в Стокгольме

Коболев отметил, что эта сумма начислений аналогична сумме полугодового бюджета всей отрасли образования в Украине.

“Наполнять бюджет – одна из основных функций государственных энергетических компаний во всем мире и группа “Нафтогаз” ее эффективно выполняет, несмотря на заоблачный уровень нерасчетов со стороны искусственных и непрозрачных посредников – облгазсбытов – между нами и конечным потребителем – населением Украины”, – написал Коболев.

Он также добавил, что основным источником доходов, компенсирующих задолженность за реализованный на таких посредников газ, является деятельность по транзиту газа. Эти поступления включают как обычные доходы, так и выигрыш в Стокгольмском арбитраже.