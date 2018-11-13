Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 4 0

Facebook Messenger добавил функцию удаления сообщений

Facebook Messenger добавил функцию удаления сообщений

В Messenger компании Facebook появилась функция, позволяющая удалять отправленные сообщения.

Использовать нововведение уже могут пользователи мессенджера в нескольких странах. Удалить сообщение в Messenger уже могут обладатели гаджетов на iOS и Android из Польши, Боливии, Колумбии и Литвы.

Читайте также: Facebook подсчитал аудиторию и прибыль

В Facebook утверждают, что разработчики работают максимально продуктивно, чтобы обновление появилось во всех странах.

С помощью новой функции можно будет удалить уже отправленное текстовое или фотосообщение. Но возможность будет действовать только для новых сообщений, со времени отправления которых прошло не больше десяти минут.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина