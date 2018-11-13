Facebook Messenger добавил функцию удаления сообщений

В Messenger компании Facebook появилась функция, позволяющая удалять отправленные сообщения.

Использовать нововведение уже могут пользователи мессенджера в нескольких странах. Удалить сообщение в Messenger уже могут обладатели гаджетов на iOS и Android из Польши, Боливии, Колумбии и Литвы.

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В Facebook утверждают, что разработчики работают максимально продуктивно, чтобы обновление появилось во всех странах.

С помощью новой функции можно будет удалить уже отправленное текстовое или фотосообщение. Но возможность будет действовать только для новых сообщений, со времени отправления которых прошло не больше десяти минут.