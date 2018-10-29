Facebook подсчитал аудиторию и прибыль

Компания Facebook опубликовала отчёт по итогам третьего квартала 2018 года, который завершился 30 сентября.

Несмотря на рост, финансовые и аудиторные показатели оказались ниже прогнозов аналитиков.

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Так, выручка выросла на 33%, до $13,73 млрд. Аналитики Refinitiv (подразделение Thomson Reuters) прогнозировали выручку на уровне $13,78 млрд. Чистая прибыль выросла на 9% и составила $5,14 млрд или $1,76 на акцию против $4,7 млрд или $1,59 на акцию годом ранее. Аналитики Refinitiv ожидали прибыль $1,47 на акцию.

При этом, каждый день в Facebook заходят 1,49 млрд пользователей. За год их количество увеличилось на 9%, но аналитики FactSet и StreetAccount ожидали, что их число достигнет 1,51 млрд.

Ежемесячная аудитория также оказалась ниже прогнозов — 2,27 млрд против ожидаемых 2,29 млрд пользователей. Рост составил 10%.

По их подсчетам, более 2,6 млрд человек пользуются хотя бы одним из сервисов компании, в том числе Facebook, Messenger, WhatsApp или Instagram. Более 2 млрд пользователей заходят в эти приложения хотя бы раз в день.

Расходы компании в третьем квартале 2018 года выросли на 53%, до $7,9 млрд.