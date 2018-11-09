Кабмин запретил отключать предприятия от газа зимой

Кабинет Министров на заседании в среду, 14 ноября, решил ввести запрет на отключение газоснабжения теплоснабжающим предприятиям во время отопительного сезона.

Об этом сообщил вице-премьер министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в Facebook.

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“Установили прямой запрет на отключение и ограничение энергоснабжения теплоснабжающих предприятий от газа во время отопительного сезона”, – написал он.

Зубко отметил, что правительство снизило обязательный уровень расчетов за потребленный газ для предприятий теплокомунэнерго с 90% до 78%, для теплоэлектроцентралей – с 90% до 60%.

Данное снижение будет действовать с 1 декабря текущего года до 1 апреля 2019 года.