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Мужчина заплатил за iPhone ванну копеек

Мужчина заплатил за iPhone ванну копеек

В России мужчина принес в магазин целую ванну копеек. За эти деньги он купил новый iPhone Xs с 256 ГБ встроенной памяти.

Фото и пояснения опубликовала в социальной сети Facebook пресс-секретарь Inventive Retail Group Людмила Семушина. Она руководит авторизованным ритейлером Apple – re: Store в России.

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По словам Семушиной, покупатель просто принес ванну с монетами “прямо с улицы”, в ней было 100 тыс. руб. Продавец терпеливо пересчитал все деньги вручную, поскольку оборудование для автоматического подсчета монет в магазине отсутствует.

По материалам Газета по-Украински
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