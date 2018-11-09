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Центробанкам мира пора задуматься о выпуске цифровых валют – МВФ

Центробанкам мира пора задуматься о выпуске цифровых валют – МВФ

Центральным банкам мира следует изучить вопрос об эмиссии цифровых валют, чтобы компенсировать снижение использования наличных денег.

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, передает Сегодня.

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“Различные центральные банки по всему миру всерьез рассматривают эти идеи, в том числе в Канаде, Китае, Швеции и Уругвае. Они, как и МВФ, идут в ногу с изменениями и новым образом мышления”, – сказала она на саммите АСЕАН в Сингапуре.

По словам Лагард, государства и центральные банки могут найти свою роль в формирующейся цифровой экономике, чтобы избежать ситуации, когда “слишком много власти сконцентрировано в руках небольшого числа раздутых частных операторов платежей”.

Лагард подчеркнула, что у МВФ нет полной уверенности в том, как следует работать с новыми видами платежей и валют, и что у центробанков могут возникнуть сложности. В частности, будет непросто найти баланс между защитой конфиденциальности пользователей валюты и мерами по предотвращению преступлений и нарушений.

По материалам Сегодня
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