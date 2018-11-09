МВФ прогнозирует странам Европы экономические вызовы в 2019-2020 годах

МВФ прогнозирует, что в следующие два года экономики европейских стран столкнутся с рядом вызовов. И хотя прогноз роста для европейских экономик уменьшается, общая оценка остается положительной.

Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман.

«Средний показатель роста ВВП среди европейских стран продолжает снижаться – с более чем 2,8% в 2017-м до 2,3% в 2018-м и прогнозируемых 1,9% в 2019 году», – сказал он.

Представитель МВФ также пояснил, что хотя экономическая активность в Европе и продолжала оживляться в первой половине 2018 года, темпы оказались более умеренными, чем ожидалось. Среди негативных факторов он выделил ослабление глобального спроса на европейские товары, торговые споры и высокие цены на энергоносители. В то же время введение США ограничительных тарифов на сталь и алюминий почти не повлияло на европейские экономики.

“Американские тарифы на сталь и алюминий не имели значительного влияния на европейский экспорт. Причина в том, что экспорт этих товаров из Европы в США достаточно ограничен”, – пояснил он.

Согласно прогнозам МВФ, дальнейшее введение ограничительных тарифов со стороны Соединенных Штатов, в частности 25-процентного тарифа на авто и автозапчасти, тарифов против КНР с соответствующими встречными шагами Пекина, в краткосрочном периоде, наоборот, приведет к росту ВВП в европейском регионе. В долгосрочном периоде отрицательный эффект будет преобладать с наиболее ощутимыми последствиями для экономики Германии. Существенное негативное влияние оказывают также тревожные ожидания ухудшения глобальной экономики. В то же время, согласно данным МВФ, риски будут расти лишь до 2020 года.

“Это большой негативный эффект, который мы видим до 2020 года. В дальнейшем все эти вещи будут постепенно идти на спад”, – пояснил Люнгман, добавляя, что прогноз базируется лишь на гипотетических предсказаниях МВФ, а также при условии дальнейшего ввода предельных тарифов, особенно на авто и автозапчасти, которые до сих пор не введены.