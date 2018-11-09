США продлили антидемпинговые пошлины на силикомарганец из Украины

Комиссия по международной торговле США (USITC) продлила антидемпинговые пошлины в отношении импорта силикомарганца происхождением из Китая и Украины.

Об этом сообщается на сайте USITC.

“Комиссия по международной торговле США (USITC) пришла к выводу, что отзыв существующих антидемпинговых таможенных ограничений на импорт силикомарганца из Китая и Украины, вероятно, приведет к продолжению или повторению материального ущерба. В результате, Комиссия приняла решение оставить существующие антидемпинговые пошлины на заказ импорта этого продукта из Китая и Украины”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение было пересмотрено после завершения пятилетнего срока.

Напомним, это был четвертый полный (пятилетний) пересмотр антидемпинговых пошлин на силикомарганец из Украины, введенных США в 1994 году.