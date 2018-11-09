Предложили расширить программу "теплых кредитов"

В Украине расширят программу “теплых кредитов”. Кроме населения и ОСМД, ими смогут пользоваться украинские предприниматели. Финансировать программу будут за счет средств от увеличения экологического налога за выбросы углекислого газа.

“Программа пользуется популярностью среди бытовых потребителей. Хотим сделать то же самое для промышленности”, – заявил глава Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук во время Международного форума по энергетике для устойчивого развития.

Ожидается, что государство будет возмещать промышленности 20-40% от суммы кредита для различных предприятий.

“Планируем поэтапно увеличивать экологический налог на выбросы углекислого газа. С 2023-го до 0,5 евро за тонну углекислого газа и с 2026-го – 1 евро за тонну”, – отметил Сергей Савчук.

Если налог возрастет до 0,5 евро, госбюджет дополнительно получит 77 млн ​​грн, до 1 евро – 146 млн грн.

Точная дата запуска программы станет известна после принятия законодательства. Госэнергоэффективности уже подготовило пакет документов. Сейчас их согласовывают на уровне министерств.