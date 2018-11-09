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СМИ узнали, когда гибкий смартфон Samsung выйдет на рынок

СМИ узнали, когда гибкий смартфон Samsung выйдет на рынок

Компания Samsung Electronics Co. выпустит на рынок новый смартфон Galaxy F с гибким экраном Infinity Flex Display в марте 2019 года.

Об этом сообщает Apple Insider.

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“Первый смартфон Samsung с недавно продемонстрированным гибким дисплеем будет выпущен в марте и, согласно сообщениям, выйдет вместе с новым флагманским смартфоном Samsung Galaxy S10 с поддержкой технологии 5G”, – говорится в сообщении.

По предварительным данным, стоимость гибкого Galaxy F составит $1770. Samsung рассчитывает поставить на рынок не меньше миллиона гибких смартфонов.

По материалам УКРИНФОРМ
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