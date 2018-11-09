В Android 10 появится функция, позволяющая работать нескольким приложениям одновременно

Многозадачность в различном виде присутствовала в ОС Android с незапамятных времен, но только с выходом версии Android Nougat она приняла более рациональную и упорядоченную форму с тремя отдельными режимами многооконности: Split-screen, Freeform и Picture-in-Picture (стал доступен на смартфонах еще в Android Oreo).

Но режим Split-screen, появившийся в Android некоторое время назад, по-прежнему имеет одно существенное ограничение. Он позволяет делить рабочее пространство экрана на равные части для запуска двух разных приложений одновременно, но работать при этом можно только с одним из приложений.

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То есть, если запустить одновременно два различных сторонних приложения, то после перехода в одно из них второе ставится на паузу. Но это вскоре изменится. И изменить это помогут грядущие гибкие смартфоны.

Сообщество разработчиков XDA Developers пишет, что в следующей версии ОС Android Q (Android 10) появится функция Multi-resume, которая наконец обеспечит возможность работать одновременно с двумя или даже тремя приложениями, запущенными в нескольких окнах.

Google уже обеспечивает запуск и работу в реальном времени для нескольких приложений одновременно на своих смартфонах Pixel. Кроме того, Samsung также предлагает подобную функциональность для последних своих моделей посредством специального модуля MultiStar в ПО Good Lock. Но с выходом Android 10 эта функциональность станет стандартной и распостранится на большее число моделей смартфонов. Кроме того, появится больше сторонних приложений, которые будут поддерживать этот режим работы.