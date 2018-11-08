Android-приложения смогут обновляться прямо в процессе использования

Компания Google внедряет новый API в мобильную операционную систему Android, которая позволит пользователям продолжать работать с приложением в процессе загрузки обновления приложения в фоновом режиме.

Внедрение нового In-app Updates API было анонсировано в рамках проведения ежегодного мероприятия Android Dev Summit. API предлагает разработчикам несколько новых возможностей, касающихся установки обновлений.

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Во-первых, это полноэкранный режим, который блокирует использование приложения в процессе загрузки и установки обновления. Этот режим рекомендуется использовать для важных обновлений, которые необходимо установить немедленно, например, критических исправлений безопасности, исправления ошибок и т.п.

Во-вторых, Google предлагает возможность под названием «гибкое обновление». При активации этой возможности, пользователи смогут продолжать работать с приложением в то время, как осуществляется загрузка обновления для него. Причём, разработчики смогут гибко настраивать процесс обновления. В результате, для пользователей он может выглядеть просто как часть приложения.

Пока что новый In-app Updates API доступен для тех разработчиков приложений для Android, которые являются участниками программы раннего доступа. Google пока не уточняет, когда API станет общедоступным.