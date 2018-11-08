Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 6 0

Android-приложения смогут обновляться прямо в процессе использования

Android-приложения смогут обновляться прямо в процессе использования

Компания Google внедряет новый API в мобильную операционную систему Android, которая позволит пользователям продолжать работать с приложением в процессе загрузки обновления приложения в фоновом режиме.

Внедрение нового In-app Updates API было анонсировано в рамках проведения ежегодного мероприятия Android Dev Summit. API предлагает разработчикам несколько новых возможностей, касающихся установки обновлений.

Читайте также: В Google Store и App Store появились приложения для криптовалюты Kin

Во-первых, это полноэкранный режим, который блокирует использование приложения в процессе загрузки и установки обновления. Этот режим рекомендуется использовать для важных обновлений, которые необходимо установить немедленно, например, критических исправлений безопасности, исправления ошибок и т.п.

Во-вторых, Google предлагает возможность под названием «гибкое обновление». При активации этой возможности, пользователи смогут продолжать работать с приложением в то время, как осуществляется загрузка обновления для него. Причём, разработчики смогут гибко настраивать процесс обновления. В результате, для пользователей он может выглядеть просто как часть приложения.

Пока что новый In-app Updates API доступен для тех разработчиков приложений для Android, которые являются участниками программы раннего доступа. Google пока не уточняет, когда API станет общедоступным.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина