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Первые сети 6G ожидаются в 2030 году, скорость передачи данных достигнет 1 Тбит/с

Первые сети 6G ожидаются в 2030 году, скорость передачи данных достигнет 1 Тбит/с

Массовая коммерциализация 5G ожидается только в 2019 году с запуском по всему миру соответствующих мобильных сетей и приходом на рынок смартфонов с поддержкой стандарта нового поколения, но уже сейчас вовсю идет обсуждение дальнейших планов развития индустрии и стандартизации сетей шестого поколения 6G. И первые такие коммерческие сети ожидаются в 2030 году.

По крайней мере, эти сроки на днях обозначил глава рабочей группы по разработке и внедрению связи 5G Министерства промышленности и информатизации КНР (MIIT) Сю Ксинь.

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По словам Сю Ксиня, разработка концепции технологии 6G стартовала ранее в этом году и кроме Китая работы в соответствующем направлении ведут США, страны Евросоюза и Россия.

Он также поделился первыми подробностями о технологии сотовой связи нового поколения 6G. В частности, планируется, что с приходом сетей 6G максимальная пропускная способность возрастет с 20 Гбит/с, заявленных для 5G, до впечатляющих 1 Тбит/с. То есть, теоретически скорость передачи данных возрастет в 50 раз.

Еще одна интересная деталь – сети 6G смогут обеспечивать покрытие не только на земле, но и под водой.

Тут стоит отметить, что 2030 год – это самый оптимистический прогноз. То есть, вероятнее всего, первые коммерческие сети 6G появятся позже.

По материалам ITC.ua
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