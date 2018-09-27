Запустили первую в мире сеть 5G

В Соединенных Штатах запустили первую в мире коммерческую сеть 5G.

Сеть пятого поколения в Хьюстоне, Индианаполисе, Лос-Анджелесе и Сакраменто запустил американский оператор Verizon.

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Оператор Verizon предлагает пользователям отказываться от проводного интернета. Роутеры будут раздавать WiFi от сотовой вышки, а не от кабеля.

Оператор базируется на собственном стандарте 5G TF. Скорость интернета – 300 Мбит/секунду. Максимальная заявленная скорость составляет 1 Гбит/секунду.

Первые три месяца полностью бесплатные. После выхода из льготного трехмесячного периода ежемесячная абонентская плата за использование сервиса составляет $50 или $70 в зависимости от того, чьими услугами мобильной связи пользуется абонент.

До конца года начать развертывание коммерческих сетей 5G должны два других крупных американских оператора – AT & T и T-Mobile.

Впоследствии 5G-интернет запустят в Южной Корее. Там сеть 5G презентуют три мобильных оператора.