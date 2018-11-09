Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 172 0

На Западной Украине запустили первую очередь СЭС

На Западной Украине запустили первую очередь СЭС

В с. Терновица, расположенном в Яворовском районе Львовской области, открыли первую очередь солнечной электростанции «Яворов-1», которая является составной мощного комплекса солнечных электростанций на территории Западной Украины. Более 134 тыс. фотоэлектрических панелей расположили на 76 га, их мощность – 36 МВт.

В год электростанция будет генерировать более 41 млн кВт/ч электроэнергии. Солнечная электростанция «Яворов-1» является самой мощной на территории Западной Украины.

Читайте также: С начала года солнечных панелей в Украине стало в 2,5 раза больше

Объем инвестиций – 34 млн евро, из которых 70% – кредит Европейского банка реконструкции и развития. Сейчас на Львовщине сооружают еще несколько таких комплексов.

«Сегодня в работе находятся 5 объектов солнечной энергетики, которые мы запустим в ближайшее время. Они будут расположены в локациях, которые уже не могут использовать в любых других видах деятельности», – пояснил руководитель управления инвестиционной политики Львовской ОГА Роман Матыс в комментарии местным СМИ.

Вторую очередь солнечной электростанции «Яворов-1», которая расположена в с. Терновица, планируют открыть в 2019 году. Ее мощность также будет достигать 36 МВт.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина