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С начала года солнечных панелей в Украине стало в 2,5 раза больше

С начала года солнечных панелей в Украине стало в 2,5 раза больше

За 9 месяцев 2018 года более 3 тыс. семей установили солнечные электростанции, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти половина СЭС были установлены в третьем квартале.

Об этом информирует пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

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“В III квартале этого года еще 1371 домохозяйство установило солнечные панели и теперь потребляет «чистую» электроэнергию. За 9 месяцев более 3 тысяч семей установили солнечные электростанции, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что за три квартала прошлого года были установлены солнечные электростанции у 1214 семей.

“Как видим, бум на солнечные панели среди украинских семей растет”, – прокомментировал председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Он напомнил, что стимулом к переходу на «чистую» энергию является возможность заработать на продаже избытка электроэнергии в сеть по «зеленому» тарифу, который составляет 18,09 евроцента за кВт-час.

Всего на сегодняшний день более 6 тыс. семей установили солнечные панели общей мощностью 121 МВт, что составляет около 10% всех мощностей солнечной энергетики в стране. 120 млн евро инвестировано в такие частные СЭС. Домохозяйства экономят немалые средства на счетах за электроэнергию, открывается огромный внутренний рынок солнечных панелей, что может быть платформой для новых инвестиций и развития производственных мощностей.

По материалам УКРИНФОРМ
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