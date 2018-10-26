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В Днепре построят одну из крупнейших солнечных электростанций в стране

В Днепре построят одну из крупнейших солнечных электростанций в стране

В следующем году в Днипре планируют начать строительство солнечной электростанции. Масштабный проект стоимостью около 90 млн евро будет финансировать французско-украинская компания MAIN Group Ukraine.

По подсчетам специалистов, станция сможет обеспечить электроэнергией около 180 тыс. домохозяйств, то есть несколько крупных микрорайонов. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Днипра.

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«Это будет одна из самых мощных солнечных электростанций в Украине. Ее проектная мощность – 85 МВт. Под строительство станции мы передаем 175 га земли в аренду на двадцать пять лет. Этот участок расположен в черте города, однако его никогда не использовали. Это – район жилмассива Игрень, где всегда были поля. Для города это – выгодный проект. Во-первых, компания будет платить земельный налог. Во-вторых, будет создано около 200 рабочих мест», – отметил городской голова Днипра Борис Филатов во время рабочей встречи с представителями компании MAIN Group Ukraine.

Ранее депутаты горсовета Днипра дали предварительное согласие на землеотвод и заключение соответствующих соглашений. Окончательно оформить все необходимые документы в мэрии планируют до конца этого года.

«Для нашей компании это – крупнейший проект, и он будет реализован именно в Днипре. В современном мире успех любой страны – это инновации», – сказал генеральный директор компании MAIN Group Ukraine Михаил Кротов.

Отмечается, что к строительству солнечной электростанции в Днипре компания планирует привлечь индийских партнеров.

По материалам УКРИНФОРМ
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