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На Кировоградщине появятся две солнечных электростанции

На Кировоградщине появятся две солнечных электростанции

В Кировоградской области, а именно в Благовещенском и Новоукраинском районах, до конца следующего года планируют построить две фотогальванических электростанции.

Об этом сообщила директор ООО “ЗАС Энергосервис” Анастасия Поппель.

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“Благовещенск и Новоукраинка – это следующие населенные пункты, где могут появиться наши станции. Строительство электростанций, при благоприятных погодных условиях, мы планируем начать уже в этом году”, – сообщила директор компании.

На прошлой неделе в пгт Ольшанка Кировоградской области состоялось открытие и запуск в работу солнечной электростанции этой компании мощностью 9,8 мВт и пиковой 12,7 мВт.

В Ольшанке появлению новой станции рады, потому что в бюджет поселка, в котором практически отсутствуют источники финансирования, ежегодно будут поступать немалые средства.

“311 тыс. грн в год Ольшанка будет получать за аренду земли. Эти деньги для нашего местного совета очень велики. Также 15 человек трудоустроены на станцию. Это хорошо, что инвестор построил у нас это предприятие, потому что на нашей территории нет крупных источников финансирования, и особой экономики никогда не было”, – рассказал поселковый голова Ольшанки Владимир Харковенко.

По материалам УКРИНФОРМ
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