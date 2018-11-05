Эксперт рассказал, что украинцы чаще всего покупали в течение последних 10 лет

В Украине населения на продукты питания тратит 40% собственных доходов. На непродовольственные товары — 60%. В то же время в 2008-м украинцы чаще всего покупали автомобили, в 2017-м – фармацевтические товары.

“В 2008-м на покупку авто тратилось 18% доходов украинцев. На бензин – 11%, на дизтопливо – менее 5%, на лекарства – 5%, на стройматериалы – 4%. В 2017-м, черз 10 лет, хитом продаж стали фармацевтические товары. На лекарства тратили 9% от доходов. Автомобили составляли 8% розничных продаж”, – написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, в прошлом году украинцы до 6% сократили расходы на бензин. Практически не изменился спрос на дизтопливо. В 2,5 раза увеличил свою долю автомобильный газ. Его доля в 2017-м равнялась 2,3%.

“Значительно больше, чем раньше, украинцы стали тратить на косметику. В прошлом году на нее приходилось 3,5% от дохода граждан. В 2008-м — 2%. В то же время в 2017-м уменьшились с 4% до 3,5% затраты на стройматериалы. В 2017-м почти в 2,5 раза увеличились продажи одежды. В то же время уменьшились продажи книг, газет и журналов”, – подытожил Дорошенко.