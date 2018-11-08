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Chrome заблокирует всю рекламу

Chrome заблокирует всю рекламу

В декабре ожидается выход Chrome 71, в котором появится блокировка вредоносной или мошеннической рекламы.

Если на сайте обнаружится подобный контент, то браузер будет блокировать всю без исключения рекламу.

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Для проверки сайта на наличие подобной рекламы и устранения возникших проблем разработчики уже представили специальный инструмент для веб-мастеров – Ad Experience Report.

Разработчики приводят такие примеры недопустимой рекламы:

- рекламные блоки с фиктивными кнопками закрытия, которые закрывают часть контента. При этом вместо закрытия может открыться ссылка или новое окно со своей рекламой;
- блоки, которые стимулируют клики обманным путём. Это может быть реклама, которая копирует визуальные формы системных диалогов, предупреждений или уведомлений;
- блоки, которые не соответствуют заявленному поведению. Например, это реклама, которая предлагает установить приложение;
- реклама, которая симулирует фиктивные формы ввода, тем самым пытаясь заставить пользователя ввести персональные данные;
- реклама с кодом для автоматической переадресации на другие страницы без явных действий со стороны пользователя;
- показ фиктивного курсора мыши для привлечения пользователя кликнуть по рекламным блокам;
- использование прозрачного фона, невидимых элементов или других областей, клик по которым приводит к появлению рекламы или переходу на другую страницу;
- реклама или элементы страницы, которые продвигают или ссылаются на вредоносное или навязываемое программное обеспечение;
- реклама несуществующих или поддельных брендов.

Часто подобные методы используются мошенниками или применяются в случае фишинга, нацеленного на кражу персональных данных. После блокировки сайта у владельцев будет 30 дней на апелляцию.

По материалам 3dnews.ru
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