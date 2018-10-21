Chrome теперь поддерживает функцию «Картинка в картинке» для некоторых видео

Многим пользователям хочется иметь возможность смотреть видео в Интернете, одновременно общаясь в социальной сети на другой вкладке браузера или занимаясь иной деятельностью.

Google в своём браузере Chrome решила порадовать их. Компания включила функцию «Картинка в картинке» (PiP) в стабильную версию веб-браузера. Пользователи теперь могут продолжать смотреть видео, даже находясь на других вкладках или в других приложениях. По крайней мере, это утверждение справедливо для некоторых видеослужб.

В начале месяца Google включила мини-плеер YouTube в свою веб-версию популярной видеослужбы. Но, конечно, это работает только для YouTube и только на вкладке YouTube.

В случае же с Chrome PiP почти любое видео теоретически можно вынести в отдельное небольшое окошко, которое будет выводиться поверх остальных приложений и вкладок. Функция доступна в Chrome для Windows, macOS и Linux (мобильная версия ожидается вскоре), но пока для её использования нужно вначале активировать соответствующую настройку.

После включения этой функции пользователь сможет щёлкнуть правой клавишей мыши по воспроизводимому на странице, чтобы выбрать требуемый параметр в выпадающем меню. Однако есть одна проблема. Не все страницы с видеороликами поддерживают PiP. Разработчикам придётся использовать API для его поддержки.

Тем не менее, разработчик Google Франсуа Бофорт также предлагает установить расширение для Chrome, которое в теории позволяет использовать PiP на любых веб-страницах: просто нужно щёлкнуть по кнопке на панели инструментов, чтобы переключаться между нормальным режимом и PiP.