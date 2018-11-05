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Украина предложила Китаю создать зону свободной торговли

Украина предложила Китаю создать зону свободной торговли

Украина предложила Китаю начать консультации об создании зоны свободной торговли (ЗСТ).

Предложение озвучил первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Степан Кубив на встрече в Пекине с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

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«За несколько лет Украина существенно расширила сеть преференциальных режимов торговли. Имеем новое соглашение о свободной торговле с Канадой, завершили переговоры о свободной торговле с Израилем, завершаем переговоры с Турцией. Мы видим эффективность этих соглашений, поэтому предлагаю начать совместные украинско-китайские консультации относительно предпосылок создания зоны свободной торговли Украина – Китай», – подчеркнул Кубив.

По его словам, за восемь месяцев 2018 года товарооборот между Украиной и Китаем вырос на 21% и составил почти 6 млрд долларов. Но этот объем торговли не соответствует имеющемуся потенциалу, уверен Кубив. В Минэкономразвития подсчитали, что за ближайшие пять лет товарооборот можно увеличить до 20 млрд долларов в год.

По материалам Комментарии
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