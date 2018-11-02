Гройсман назвал сроки подписания соглашения о зоне свободной торговли с Израилем

В конце ноября Украина и Израиль должны подписать соглашение о зоне свободной торговли.

Об этом говорилось во время переговоров премьер-министра Владимира Гройсмана с послом Израиля Джоэлом Лионом, передает пресс-служба Кабмина.

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Документ должен существенно расширить торговые отношения между странами и позволит нарастить товарооборот, который сейчас составляет 1 млрд долларов в год.

“У нас есть эффективный политический диалог. И безусловно надо отметить достижения в экономике. Мы чуть больше года интенсифицировали работу над подготовкой и подписанием соглашения о свободной торговле. И я рад, что в конце ноября соглашение будет подписано. Оно откроет новые возможности для торговли между нашими странами”, – сказал Гройсман.

Посол Израиля отметил, что экономика на самом деле имеет большое значение в отношениях двух стран, а соглашение о свободной торговле поможет конечному потребителю, ведь будет способствовать усилению конкуренции.

“Я буду рад подписанию соглашения в ближайшее время. И я рад тому, что у нас есть еще точки развития отношений. Среди них – сфера инноваций и предпринимательства”, – сказал Джоэл Лион.

В 20-х числах ноября в Киеве состоится украинско-израильский инновационный саммит, который объединит десятки предприятий и предпринимателей, работающих в сфере инноваций.

В правительстве уточнили, что согласно Экспортной стратегии Украины, в частности Дорожной карты стратегического развития торговли 2017-2021 Украины, Израиль входит в топ-20 перспективных рынков для экспорта украинской продукции, а также является одним из главных торговых партнеров Украины в регионе Ближнего Востока. Наиболее перспективными для сотрудничества считаются сферы агропроизводства, туризма, переработки углеводородов, связи, медицины, энергоэффективности и экологии.