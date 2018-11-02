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В Украине нашли 1,5 млрд грн на долги медикам

В Украине нашли 1,5 млрд грн на долги медикам

Правительство на заседании в среду, 7 ноября, перераспределило средства на погашение задолженностей по зарплатам медицинским работникам.

В частности, правительство поддержало перераспределение 1,5 млрд гривен из резерва госбюджета и других программ Минздрава на медицинскую субвенцию из местных бюджетов. Эти средства должны быть использованы по следующим приоритетам:

  • погашение задолженности по зарплатам медиков;
  • дополнительное финансирование бюджетной программы лечения пациентов с хронической почечной недостаточностью методом гемодиализа;
  • обеспечение потребностей пациентов, которым необходимы препараты инсулина.

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Теперь местные советы должны принять изменения в свои бюджеты, чтобы средства по механизму субвенции получили все медучреждения.

По материалам Корреспондент.net
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