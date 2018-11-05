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Где по Украине больше всего электромобилей (инфографика)

Где по Украине больше всего электромобилей (инфографика)

Больше всего электрокаров ездит по Киеву — 24%. На втором месте Одесская область (16%), на третьем — Харьковская (13%). Еще сколько-нибудь заметное количество зарегистрировано в Днепропетровской (8%) и Львовской областях (5%). Еще 34% рассеяны по остальной территории Украины.

В последние годы случился настоящий бум электромобилей.

Большинство электрокаров украинцы приобрели за последние два года, в 2017-м было куплено 3 818 штук — 50% общего количества. А за первое полугодие 2018-го куплено столько же, сколько и за весь 2016 год.


Рост количества электрокаров на дорогах Украины — это не уникальное явление. По данным Международного энергетического агентства, за 2017 год количество электрокаров в мире выросло на 54% и, по прогнозам, будет продолжать расти.

По материалам businessviews
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