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"Нафтогаз" требует от Кабмина 6,6 миллиарда компенсации за "льготный газ"

"Нафтогаз" требует от Кабмина 6,6 миллиарда компенсации за "льготный газ"

НАК “Нафтогаз Украины” в октябре 2018 года подала в Хозяйственный суд Киева иск к Кабинету Министров о возмещении убытков в размере 6,6 миллиарда гривен, возникших в четвертом квартале 2015 года из-за отказа правительства создать механизм и источники компенсации выполнения компанией специальных обязательств по поставке газа.

Согласно проекту проспекта эмиссии еврооблигаций НАК, в целом руководство “Нафтогаза” на основе собственных неаудированных расчетов оценивает сумму необходимой компенсации по ПСО за период с 1 октября 2015 года по 30 июня 2018 года более чем в 102,9 млрд грн.

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Из этой суммы 80,8 млрд грн составляет упущенная выручка “Укргазвыдобування”, 7 млрд грн связаны с формированием резервов по плохим долгам, а 5,1 млрд грн – убытки.

Компания напомнила, что в 2017 году в административном суде обжаловала отказ правительства создать механизм и источники компенсации убытков по ПСО и в том же году выиграла эти дела в судах первой инстанции и апелляции.

Согласно проспекту, Кабмин подал кассацию в Верховный суд. Дата слушаний пока не известна.

Согласно проекту проспекта, на июнь этого года разница между средневзвешенной рыночной ценой газа и ценой его поставки по ПСО составляла около 67%.

В соответствии с представленным графиком за период с начала 2016 года по середину 2018 года, минимальной (близкой к нулю) она была в мае 2016 года, максимальной (более 110%) – в январе 2016 года.

По материалам Економічна Правда
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