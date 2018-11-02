Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 162 0

Adria Airways прекращает полеты в Киев

Adria Airways прекращает полеты в Киев

Adria Airways прекращает полеты в столицы Украины, Польши и Румынии. Информация о рейсах по указанным направлениям больше не доступна в системе бронирования авиакомпании.

“Принимая во внимание имеющиеся возможности и данные обстоятельства, мы решили еще больше оптимизировать наши операции с началом зимнего сезона и решили не продолжать полеты по этим трем направлениям на данный момент, а именно в Бухарест, Киев и Варшаву. Наша долгосрочная цель – рост, но мы хотим сохранить устойчивость и стабильность, а наши услуги сделать надежными и безопасными”, – прокомментировали ситуацию в авиакомпании.

Читайте также: МАУ меняет условия программ лояльности для индивидуальных и корпоративных участников

Отмечается, что все три направления еще совсем недавно активно рекламировались перевозчиком, однако сейчас все упоминания о них на сайте и в социальных сетях компании исчезли.

Этим летом рейсы в Киев и Варшаву выполнялись три раза в неделю, в Бухарест – два раза.

В результате отмены рейсов между Любляной и Киевом больше не будет прямого авиасообщения.

По материалам Центр транспортных стратегий
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина