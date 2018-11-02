Adria Airways прекращает полеты в Киев

Adria Airways прекращает полеты в столицы Украины, Польши и Румынии. Информация о рейсах по указанным направлениям больше не доступна в системе бронирования авиакомпании.

“Принимая во внимание имеющиеся возможности и данные обстоятельства, мы решили еще больше оптимизировать наши операции с началом зимнего сезона и решили не продолжать полеты по этим трем направлениям на данный момент, а именно в Бухарест, Киев и Варшаву. Наша долгосрочная цель – рост, но мы хотим сохранить устойчивость и стабильность, а наши услуги сделать надежными и безопасными”, – прокомментировали ситуацию в авиакомпании.

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Отмечается, что все три направления еще совсем недавно активно рекламировались перевозчиком, однако сейчас все упоминания о них на сайте и в социальных сетях компании исчезли.

Этим летом рейсы в Киев и Варшаву выполнялись три раза в неделю, в Бухарест – два раза.

В результате отмены рейсов между Любляной и Киевом больше не будет прямого авиасообщения.