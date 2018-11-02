МАУ меняет условия программ лояльности для индивидуальных и корпоративных участников

С 1 января 2019 МАУ изменит условия для участников программ лояльности. В их число входят корпоративные и индивидуальные участники. Количество миль будет зависеть от цены билета. Начисляться они будут именно за билеты на собственные рейсы МАУ.

Использовать полученные мили можно будет уже на следующее путешествие, оплатив ими часть билета в соответствии 100 миль за каждый оплаченный $1.

Накапливаться мили также будут в размере 7 миль за каждый оплаченный $1 за дополнительные услуги МАУ, если была предварительная оплата. Например, за перевозку багажа или животных, питание.

Кроме того, участники смогут накапливать мили, параллельно сотрудничая с партнерами компании Panorama Club. Например, за проживание в отелях компании-партнера, покупка в онлайн-магазинах, автопрокат и т.д.

Мои fiнансы:

Пользователи, которые имеют карты Panorama Club Premium и Panorama Club Classic, смогут накапливать мили за каждый $1, который был потрачен на билет. В результате смогут получать 5 или 7 миль.

Участники с картой Panorama Club Elite должны будут накопить 40 тыс. миль или за один год осуществить 50 перелетов. В таком случае участники смогут получить 10 миль за каждый $1, который был потрачен на билет. Кроме того, смогут получить некоторые преимущества при перелетах.

Например, полная стоимость перелета Черновцы – Брюссель будет стоить от 2644 гривен, Черновцы – Тель-Авив от 4078 грн, а Черновцы – Прага от 2883 грн.