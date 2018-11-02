LG разработает смарт-тележку

LG планирует разработать самоуправляемые роботы-тележки для шопинга в магазинах самообслуживания в сотрудничестве с E-Mart, владеющей крупнейшей сетью супермаркетов в Южной Корее.

Компании объявили, что поставили своей целью предложить новый опыт покупок, специально разработанный для удобства клиентов.

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Им не придётся толкать тележки перед собой, так как вместо этого те будут следовать за ними в магазине. Робот-тележка сможет автоматически идентифицировать препятствия, а также перемещаться за покупателями, когда они следуют через проходы между стеллажами и кассами.

У роботов будет встроенный сканер штрихкода и дисплей, чтобы покупатели могли следить за своим списком покупок. Они смогут указывать покупателям путь к продуктам, которые те ищут, после того, как будет введен запрос в приложении-компаньоне.

Тестирование экспериментальных вариантов робота-тележки начнётся в первой половине следующего года.

Ритейлер E-Mart не скрывает интереса к новой разработке, поскольку он стремится быть на шаг впереди конкурентов. Розничный гигант также запустил в Сеуле магазин без касс, так как полагает, что магазины без кассиров – это будущее розничной торговли.