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Компания Nord Stream 2 заявила, что построено уже более 200 км газопровода

Компания Nord Stream 2 заявила, что построено уже более 200 км газопровода

Nord Stream 2 AG, компания-оператор газопровода “Северный поток-2”, сообщила, что более 200 километров морской части трубопровода уже построено.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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“Проект “Северный поток – 2” реализуется в полном соответствии с графиком. На сегодняшний день на дно Балтийского моря уже уложено более 200 километров газопровода. Для завершения проекта в срок одновременно задействовано около 20 судов”, – говорится в сообщении.

Сообщается, что трубоукладочное судно Castoro Dieci завершило свой объем работ в Грайфсвальдском заливе в Германии. Судно Audacia продолжает укладку газопровода в территориальных водах Германии. Судно Solitaire ведет работы в исключительной экономической зоне Финляндии.

С конца 2019 года газотранспортный коридор “Северный поток-2” должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно с РФ через Балтийское море в Германию.

По материалам РБК-Украина
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