Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 635 0

НБУ не видит смысла отменять налоги на проценты по депозитам

НБУ не видит смысла отменять налоги на проценты по депозитам

Налогообложение процентных доходов по депозитам приходится преимущественно на более состоятельные слои населения и является не самым важным фактором, влияющим на приток средств физических лиц в банки.

Об этом Экономической правде сообщили в пресс-службе Национального банка.

“Налогообложение пассивных доходов (в том числе процентных доходов по депозитам) физических лиц – общераспространенная практика в Европе. В то же время ставки по пассивным доходам иногда ниже, чем по активным”, – сообщили в пресс-службе.

Нацбанк напомнил, что в Украине налог на процентные доходы по депозитам сейчас составляет 18% + военный сбор 1,5%.

“[Налог на процентные доходы по депозитам] преимущественно приходится на относительно более состоятельные слои населения, которые имеют существенные доходы от депозитов”, – заявили в НБУ.

По мнению регулятора, поступления от налога с процентных доходов и военного сбора – весомый источник наполнения государственного бюджета.

Вопрос отмены налога с процентных доходов не стоит на повестке дня.

“Налогообложение процентных доходов – лишь один и далеко не самый важный фактор, влияющий на приток средств физических лиц в банки. Темпы притока депозитов среди прочего обусловлены уровнем доходов населения, динамикой и ожиданиям относительно обменного курса, показателями инфляции, уровнем доверия к банковской системе”, – отметили в НБУ.

Представители Нацбанка считают, что рынок “уже приспособился к этому налогу, и процентная политика коммерческих банков определяется с учетом данного фактора”.

Вы также можете размещать депозиты в валюте и получать бонусы.

Получить бонус к депозиту от Finance.ua

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина