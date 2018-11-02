НБУ не видит смысла отменять налоги на проценты по депозитам

Налогообложение процентных доходов по депозитам приходится преимущественно на более состоятельные слои населения и является не самым важным фактором, влияющим на приток средств физических лиц в банки.

Об этом Экономической правде сообщили в пресс-службе Национального банка.

“Налогообложение пассивных доходов (в том числе процентных доходов по депозитам) физических лиц – общераспространенная практика в Европе. В то же время ставки по пассивным доходам иногда ниже, чем по активным”, – сообщили в пресс-службе.

Нацбанк напомнил, что в Украине налог на процентные доходы по депозитам сейчас составляет 18% + военный сбор 1,5%.

“[Налог на процентные доходы по депозитам] преимущественно приходится на относительно более состоятельные слои населения, которые имеют существенные доходы от депозитов”, – заявили в НБУ.

По мнению регулятора, поступления от налога с процентных доходов и военного сбора – весомый источник наполнения государственного бюджета.

Вопрос отмены налога с процентных доходов не стоит на повестке дня.

“Налогообложение процентных доходов – лишь один и далеко не самый важный фактор, влияющий на приток средств физических лиц в банки. Темпы притока депозитов среди прочего обусловлены уровнем доходов населения, динамикой и ожиданиям относительно обменного курса, показателями инфляции, уровнем доверия к банковской системе”, – отметили в НБУ.

Представители Нацбанка считают, что рынок “уже приспособился к этому налогу, и процентная политика коммерческих банков определяется с учетом данного фактора”.

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