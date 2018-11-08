Украинцы за год потратили в Польше 1,8 млрд евро

Граждане Украины в 2017 году потратили в Польше почти 8 млрд злотых (1,8 млрд евро).

Об этом сообщает главное статистическое управление Польши.

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По данным отчета, в 2017 году иностранцы оставили в Польше 41,5 млрд злотых (9,65 млрд евро), что на 6% больше, чем прошлом году.

Больше всего тратили лица, которые пересекали границу с Германией – 16 млрд злотых (3,7 млрд евро) и Украиной – 7,7 млрд злотых (1,8 млрд евро).

По данным статистки, украинцы во время одного визита тратили в магазинах и ресторанах в среднем 751 злотый (174,6 евро), зато немцы – 461 злотый (107 евро).

Эксперты компании Personnel Service отметили, что открытие пограничного движения и продление периода легальной работы для граждан Украины в Польше будут положительно влиять на польский ВВП.