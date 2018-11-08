Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 63 0

Украинцы за год потратили в Польше 1,8 млрд евро

Украинцы за год потратили в Польше 1,8 млрд евро

Граждане Украины в 2017 году потратили в Польше почти 8 млрд злотых (1,8 млрд евро).

Об этом сообщает главное статистическое управление Польши.

Читайте также: НБУ объяснил, почему украинцы будут ездить реже на работу в Польшу

По данным отчета, в 2017 году иностранцы оставили в Польше 41,5 млрд злотых (9,65 млрд евро), что на 6% больше, чем прошлом году.

Больше всего тратили лица, которые пересекали границу с Германией – 16 млрд злотых (3,7 млрд евро) и Украиной – 7,7 млрд злотых (1,8 млрд евро).

По данным статистки, украинцы во время одного визита тратили в магазинах и ресторанах в среднем 751 злотый (174,6 евро), зато немцы – 461 злотый (107 евро).

Эксперты компании Personnel Service отметили, что открытие пограничного движения и продление периода легальной работы для граждан Украины в Польше будут положительно влиять на польский ВВП.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина