Хакеры украли 60 млн долларов с японской криптобиржи Zaif

Эксперты по кибербезопасности из компании Japan Digital Design, являющейся подразделением японской финансовой корпорации Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), сообщили, что они, возможно, обнаружили информацию о злоумышленниках, укравших с криптобиржи Zaif $60 млн.

Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на заявление компании.

Согласно Japan Digital Design, она изучала перемещение активов с момента инцидента на бирже и обнаружила “источник” атаки, после того как активы в криптовалюте Monacoin начали перемещаться во второй половине прошлого месяца.

Компания отмечает, что передала полученную информацию властям.

“С момента начала перемещения Monacoin 20 октября мы оценили источники пяти рассматриваемых транзакций и предоставили информацию властям касательно характеристик отправителя транзакций”, – пишет она.

Аналитики публично не раскрывают добытую ими информацию, как и ее масштаб, однако отмечают: “В ходе расследования утечки виртуальной валюты был проанализирован платёжный канал с применением статического анализа блокчейна. Путем установки ноды виртуальной валюты после утечки виртуальной валюты мы подтвердили, можем ли получить улики, такие как IP-адрес источника и т.д. Мы также собрали полезные данные, чтобы подтвердить точность информации и стоимость отслеживания”.

Лицензированная японская криптобиржа Zaif была взломана в сентябре, когда потеряла около $60 млн в биткоинах, Bitcoin Cash и Monacoin.