Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 9 0

Израильский стартап разработал новые батареи для «умных» устройств

Израильский стартап разработал новые батареи для «умных» устройств

Израильская компания 3GSolar представила миниатюрные фотоэлектрические элементы, которые позволяют генерировать энергию для «умной» электроники от освещения внутри помещения.

В компании создали полупрозрачные фотоэлементы, способные в течение 10–15 лет генерировать электричество от внутреннего освещения в комнате.

Многие устройства для умного дома сейчас работают на батарейках, которые необходимо менять каждый год.

«Это не типичная кремниевая солнечная батарея, которая работает на улице. Наши установки созданы специально для внутреннего и тусклого освещения. Для генерации электричества они используют краску из органических соединений, которые мы производим в лаборатории», — рассказал исполнительный директор компании Барри Брин.

В 3GSolar рассчитывают, что фотоэлектрические элементы будут использовать в устройствах «умного» дома, датчиках света и термостатах. Кроме того, панели можно будет встроить в «умные» часы и использовать в грузоперевозках.

По словам Брина, панели от 3GSolar в среднем увеличивают общую стоимость продукта всего лишь на $1. К 2020 году в 3GSolar рассчитывают создать производственную линию мощностью 36 млн панелей.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина