Израильский стартап разработал новые батареи для «умных» устройств

Израильская компания 3GSolar представила миниатюрные фотоэлектрические элементы, которые позволяют генерировать энергию для «умной» электроники от освещения внутри помещения.

В компании создали полупрозрачные фотоэлементы, способные в течение 10–15 лет генерировать электричество от внутреннего освещения в комнате.

Многие устройства для умного дома сейчас работают на батарейках, которые необходимо менять каждый год.

«Это не типичная кремниевая солнечная батарея, которая работает на улице. Наши установки созданы специально для внутреннего и тусклого освещения. Для генерации электричества они используют краску из органических соединений, которые мы производим в лаборатории», — рассказал исполнительный директор компании Барри Брин.

В 3GSolar рассчитывают, что фотоэлектрические элементы будут использовать в устройствах «умного» дома, датчиках света и термостатах. Кроме того, панели можно будет встроить в «умные» часы и использовать в грузоперевозках.

По словам Брина, панели от 3GSolar в среднем увеличивают общую стоимость продукта всего лишь на $1. К 2020 году в 3GSolar рассчитывают создать производственную линию мощностью 36 млн панелей.