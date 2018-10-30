Составлен список городов мира с самым большим числом электрокаров

Почти половина всех электрокаров в мире находятся всего в 25 городах. Самое большое количество их в Китае, далее следуют Европа, США и Япония.

Такую статистику наводит Международный совет по чистым перевозкам.

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По его информации, на конец 2017 года 45% автомобилей расположены в этих 25 городах. Если точнее, то 1,4 млн авто из 3,1 млн всего на планете сосредоточены всего в достаточно ограниченном количестве мест.

На этих авторынках продается 12% всех легковых автомобилей в мире.

Крупнейшие 25 рынков для электрокаров:

Китай (11/25): Пекин, Чанша, Чунцин, Гуанчжоу, Ханчжоу, Циндао, Шанхай, Шэньчжэнь, Тяньцзинь, Ухань и Чжэнчжоу;

Европа: (6/25): Лондон (Англия), Париж (Франция), Амстердам (Нидерланды), Берген и Осло (Норвегия), Стокгольм (Швеция);

США (6/25): Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Сан-Диего, Сан-Франциско, Сан-Хосе и Сиэтл;

Япония: (2/25): Токио и Киото.

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