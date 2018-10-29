Германия выделит Украине 2 млн евро на создание центров передового опыта - Меркель

Германия предоставит Украине 2 миллиона евро для создания центров передового опыта. Также в Украину пребудет немецкий эксперт, чтобы помочь в улучшении децентрализации.

Об этом заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Киеве с украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом.

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“Мы пытаемся предоставлять поддержку в вопросе сотрудничества ради развития, а также экономической помощи… Этот вклад является также важным. Учитывая тяжелое бюджетное положение, мы говорим о привлечении инвестиций, мы говорим о том, что будем предоставлять помощь 2 млн евро для создания центров передового опыта. То есть будут созданы своеобразные кластеры инновации, поскольку этот вопрос имеет одно из важнейших значений”, – заявила Меркель.

Она добавила, что в Украину прибудет из Германии эксперт, который поможет в вопросах улучшения децентрализации.