Германия выделит 85 млн евро на улучшение условий трудоустройства молодых украинцев - Меркель

Начиная с 2014 года правительство Германии выделило около 490 млн евро помощи Украине и планирует выделить еще около 85 млн евро на финансирование программ профессионального образования.

«Я очень рада, что сегодня могу поговорить о готовности выделения дополнительных средств на 85 млн евро для улучшения перспектив трудоустройства молодых украинцев путем профессионального образования», – сообщила канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции по случаю визита в Киев 1 ноября.

Кроме этого, средства будут направлены на улучшение условий жизни.

«У нас есть инфраструктурные проекты в Мариуполе, в районе Запорожья, в Одессе. Наша торговля возросла в обе стороны. Более чем на 20% в обе стороны», – добавила Меркель.

Она также констатировала успехи Украины в реформе системы здравоохранения и необходимости борьбы с коррупцией.