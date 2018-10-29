Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 95 0

Германия выделит 85 млн евро на улучшение условий трудоустройства молодых украинцев - Меркель

Германия выделит 85 млн евро на улучшение условий трудоустройства молодых украинцев - Меркель

Начиная с 2014 года правительство Германии выделило около 490 млн евро помощи Украине и планирует выделить еще около 85 млн евро на финансирование программ профессионального образования.

«Я очень рада, что сегодня могу поговорить о готовности выделения дополнительных средств на 85 млн евро для улучшения перспектив трудоустройства молодых украинцев путем профессионального образования», – сообщила канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции по случаю визита в Киев 1 ноября.

Кроме этого, средства будут направлены на улучшение условий жизни.

«У нас есть инфраструктурные проекты в Мариуполе, в районе Запорожья, в Одессе. Наша торговля возросла в обе стороны. Более чем на 20% в обе стороны», – добавила Меркель.

Она также констатировала успехи Украины в реформе системы здравоохранения и необходимости борьбы с коррупцией.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина