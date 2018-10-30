Sony поставила антирекорд по продажам смартфонов

Sony отчиталась за второй квартал 2018 финансового года (июль-сентябрь). В целом отчётность прекрасная: прибыль растёт, причём как в целом (на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года), так и в большинстве подразделений по отдельности.

Так, прибыль Game & Network Services выросла на 65%, а Pictures (кинематограф) – на 205%.

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Во всей корпорации есть всего одно убыточное подразделение – Mobile Communications.

За три месяца убытки Sony от смартфонов и умных устройств составили 29,8 млрд йен (на 1092% больше, чем за аналогичный период 2017 года).

Для сравнения, общая прибыль всей Sony – 239,5 млрд иен. При этом общие продажи смартфонов Sony в течение трёх месяцев составили 1,6 млн штук (около 0,5% от рынка) – это антирекорд за всё время существования линейки Xperia (без учёта моделей X1, X2 и X5 Pureness) и всего 13% от лучшего результата японской компании, зафиксированного в четвёртом квартале 2014 календарного года.

Падение продаж Sony фиксирует практически на всех рынках, где присутствуют: Европа, Латинская Америка, Ближний Восток и даже Япония. Чтобы хоть как-то сгладить это падение, Sony намерена сокращать издержки – то есть продолжать закрывать локальные офисы в странах, где продажи совсем малы, и сокращать ассортимент.