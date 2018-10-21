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Sony разработала технологию для хранения биткоинов на карточках

Sony разработала технологию для хранения биткоинов на карточках

Компания Sony давно занимается вопросами безопасности для финансовых транзакций, включая разработку различных технологий для защищённого считывания и хранения ключей и других чувствительных данных. В арсенале компании много разработок, связанных с платформами для идентификации.

Свой немалый опыт в этой сфере компания направила на поиск решения для защиты владельцев криптовалютных накоплений. Распространённые online-кошельки с биткоинами, эфиром и другими цифровыми валютами, уверены в Sony, оставляют простор для мошенничества и похищения честно намайненного. Для защиты накоплений пора переходить на аппаратные кошельки и, в частности, на карты с чипами.

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Подразделение Sony Computer Science Laboratories (Sony CSL) не раскрывает деталей функционирования предложенной платформы (hardware wallet technology) для криптовалют. Но главным отличием от интернет-кошельков и удалённых сервисов по хранению криптовалют станет то, что приватные ключи больше не будут располагаться ни в локальном устройстве (на смартфоне, на ПК или планшете), ни на удалённом сервисе.

Приватные ключи для доступа к кошельку должны быть записаны в защищённый чип на карте с использование алгоритмов шифрования карты.

Перенос публичных ключей для доступа к криптовалютному кошельку на карту повышает защиту средств, поскольку устраняет утечку ключей. Также данное решение в виде бесконтактной карты может облегчить использование криптовалюты для расчётов в публичных местах в терминалах.

Японская компания намерена использовать аппаратные кошельки как элемент продвижения блокчейн-технологий. Для безопасного обмена данными с использованием электронных бесконтактных карт и технологии блокчейн будет востребована любая чувствительная информация, например, набор полных данных о владельце. Допустить утечку таких данных может оказаться куда опаснее, чем потерять доступ к кошельку с парой цифровых монет.

По материалам 3dnews.ru
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