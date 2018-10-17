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Криптобиржа BTCC выходит на южнокорейский рынок

Криптобиржа BTCC выходит на южнокорейский рынок

Китайская криптовалютная биржа в своё время вынуждена была покинуть юрисдикцию своего государства, поскольку её бизнес оказался вне закона.

Однако, BTCC удалось не только пережить смуту и тяжелые времена, но и продолжить работу, а также расширить свой бизнес.

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BTCC планирует открыть на территории Южной Кореи майнинговый пул, криптовалютную биржу, а также сервис потребительских платежей.

На 31 октября запланирован запуск сайта криптобиржи в режиме бета-тестирования. Полноценный запуск намечен на ноябрь этого года.

По материалам BitFin
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