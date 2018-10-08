Израиль может ослабить налоговую нагрузку на криптотрейдеров

На мероприятии, состоявшемся в Тель-Авиве, заместитель генерального директора налогового органа Израиля сказал, что «агентство не будет настаивать на расчете налогообложения криптотрейдеров на основе FIFO (на входе и выходе)», что может упростить отчетность для инвесторов и привести к снижению налоговых ставок.

Роланд Ам-Шалем, заместитель генерального директора агентства, пояснил, что точный расчет налогов, который относится к прибыли, явно начисленной для каждой криптовалюты, будет приемлемым для израильских властей.

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Отвечая на вопрос о том, может ли налог сообщаться с помощью метода, отличного от FIFO, он ответил: «Да, мы не будем настаивать на FIFO, учитывая тот факт, что вы можете идентифицировать валюты, процесс может протекать иначе».

Джереми Дахан, соучредитель Hello Group Software, предлагающий стейблкоин, обеспеченный бриллиантами, прокомментировал: «Значение объявления заключается в том, что оценки налогов в таком методе намного ниже, чем в методе FIFO, поэтому даже те, кто представил отчеты, смогут представить пересмотренные отчеты, которые могут уменьшить оценку».

Гиди Бар Закай, бывший заместитель генерального директора налогового органа Израиля, добавил, что «признание налоговым органом при расчете точной прибыли в цифровых валютах приведет к истинному исчислению налогов, что приведет к прибыли в сотни миллионов шекелей для государства на протяжении многих лет».