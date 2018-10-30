Названы регионы - лидеры Украины в строительстве

По итогам января-сентября 2018 года, строительные предприятия Украины уже выполнили работы на 86,5 млрд грн. Индекс строительной продукции по отношению к аналогичному периоду 2017 года составил 105,4%. Об этом сообщает пресс-служба Минрегионстроя.

По итогам отчетного периода индекс строительства инженерных сооружений составил 111,7%, зданий – 99,7% (жилых – 99%, нежилых – 100,4%).

В разрезе регионов лидерами по объемам выполнения строительных работ стали:

Киев (19,6 млрд грн);

Одесская область (10,5 млрд грн);

Днепропетровская область (8,5 млрд грн);

Харьковская область (8,3 млрд грн).

Лидеры по темпам роста строительных работ:

Хмельницкая область (135,9%);

Донецкая область (130,8%);

Одесская область (130,1%);

Ивано-Франковская область (127,2%).

«При расчетах были учтены стоимость строительных, монтажных и других работ, выполняемых при новом строительстве, реконструкции, реставрации, капитального и текущего ремонта зданий, сооружений, технического переоснащения предприятий», – подчеркнули в Минрегионстрое.