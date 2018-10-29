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Порошенко рассказал, сколько украинцев получают минимальную зарплату

Порошенко рассказал, сколько украинцев получают минимальную зарплату

В Украине минимальную заработную плату получают около 4,5 миллиона человек.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко во время встречи с представителями бизнеса, передает преcс-служба АП.

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Президент подчеркнул, что с одной стороны должно происходить повышение минимальной заработной платы, а с другой – детенизация зарплат.

“Шаги по улучшению инвестиционного климата должны точно сопровождаться продолжением политики легализации занятости и ростом заработных плат, что в свою очередь даст возможность повышать пенсии”, – заявил Порошенко.

Глава государства также рассказал, что на его регулярных встречах с бизнес-средой работодатели все чаще жалуются на дефицит рабочей силы и, по мнению президента, здесь у Украины “есть два пути” – железный занавес образца Советского союза или повышения зарплат внутри страны.

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По материалам РБК-Украина
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