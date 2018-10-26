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Кубив сообщил, сколько получил бюджет в результате борьбы с контрабандой

Кубив сообщил, сколько получил бюджет в результате борьбы с контрабандой

Вследствие борьбы с контрабандой бюджет за 2,5 месяца дополнительно получил 14,6 млрд грн.

Об этом во время заседания правительства сказал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

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“Продолжаем борьбу с контрабандой. Первые результаты: стоимость растаможки выросла до 34%. Это плюс 14,6 млрд грн, которые получил бюджет за 2,5 месяца”, – рассказал Кубив.

В то же время, по его словам, упрощен порядок растаможивания в морских и речных портах.

“Ставки портовых сборов снижены на 20% с начала 2018 года”, – добавил Кубив.

По материалам УКРИНФОРМ
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