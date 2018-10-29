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Microsoft интегрирует блокчейн в сервисы Nasdaq

Microsoft интегрирует блокчейн в сервисы Nasdaq

Американская корпорация программного обеспечения Microsoft будет интегрировать свою технологию Azure Blockchain в биржевую финансовую структуру Nasdaq Inc.

Согласно недавнему объявлению, Microsoft будет интегрировать свой сервис Azure blockchain с технологией NFF, которая предоставляет программное обеспечение для торговой инфраструктуры и аутсорсинга операций, а также реализует технологию Nasdaq для наблюдения за рынком.

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В рамках сотрудничества стороны, как сообщается, разработают «способность агностического блокчейна», которая позволит работать в нескольких реестрах одновременно. Новый продукт, как утверждается, облегчит согласование сделок между покупателем и продавцом, будет управлять поставкой, а также оптимизирует процесс оплаты транзакций.

Сообщается, что интеграция Azure Blockchain позволит пользователям NFF развернуть различные блокчейн-узлы через один общий интерфейс, в дополнение к продвижению развития технологии на бирже.

Том Фей, старший вице-президент по корпоративной архитектуре в Nasdaq, сказал, что «партнерство с Microsoft устраняет некоторые сложности интеграции технологии блокчейн в существующие инфраструктуры».

“Наша NFF-интеграция со своими блокчейн-службами обеспечивает уровень абстракции, делая наше предложение экономичным, безопасным, масштабируемым и, в конечном счете, поможет нам продолжить изучение более широкого круга случаев использования блокчейна для клиентских сервисов”, – добавил он.

По материалам Cryptellect
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