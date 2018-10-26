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Кабмин утвердил новые критерии определения рисков для проверок бизнеса

Кабмин утвердил новые критерии определения рисков для проверок бизнеса

Кабинет Министров Украины утвердил новые критерии определения степени рисков для проверок бизнеса.

С учетом новых критериев при низкой степени риска у бизнеса проверка будет проходить раз в пять лет, при высокой – не чаще одного раза в два года.

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Риск-ориентированный подход предполагает проведение проверок реальных рисков деятельности бизнеса, а также определение видов бизнеса, которые являются более рисковыми и которые являются менее рисковыми. В частности, правительство будет акцентировать внимание на тех объектах, деятельность которых несет наибольшие риски.

Принятый риск-ориентированный подход к осуществлению проверок позволяет:

  • установить четкие требования для определения степени риска от осуществления деятельности;
  • более детализировано и системно подойти к оценке деятельности субъектов хозяйствования;
  • обеспечить оптимальное перераспределение внимания органов государственного надзора (контроля) с менее рисковых субъектов хозяйствования на более рисковые.

Новые критерии определения степени риска внедряются для следующих сфер: образовательная деятельность, подлежащая лицензированию, электронные доверительные услуги, криптографическая защита и техническая запись информации, ядерная и радиационная опасность, градостроительная деятельность, строительство объектов среднего и высокого класса последствий, промышленный вылов водных биоресурсов, оценка соответствия требованиям технических регламентов, использования объектов интеллектуальной собственности, изучения и использования недр.

По материалам РБК-Украина
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