Какие проверки ожидают бизнес в 2019 году

На 2019 год запланировано 143 400 проверок украинского бизнеса.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

Наиболее распространенные — от службы по чрезвычайным ситуациям, службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, службы по труду.



Наибольшее количество проверок ожидается в Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Чаще всего будут проверять предприятия, которые занимаются сельским хозяйством, оптовой торговлей и предоставляют образовательные услуги.



Кроме частного бизнеса, в этом году проверять также будут и государственные образовательные и медицинские учреждения.

Напомним, что в прошлом году произошло 27 169 проверок.