Румыния хочет стать крупнейшим производителем газа в Европе

Министр энергетики Румынии Антон Антон надеется, что через несколько лет его страна станет крупнейшим производителем природного газа в Европе.

«Если проанализировать европейские статистические данные, через несколько лет после того, как наша страна начнет добычу природного газа на Черноморском шельфе, мы можем стать крупнейшим производителем газа в Европе. Если говорить о количественных показателях, то мы, естественно, не можем конкурировать с Россией, однако мы можем стать фактором энергетической стабильности в регионе, создав в Румынии газовый хаб», – отметил министр.

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По словам Антона, Румынии необходимо стать региональным газовым хабом наряду с Венгрией, Болгарией и Турцией, которые надеются стать газовым хабом, не будучи при этом производителями топлива.

Министр также подчеркнул, что румынская сторона активно работает над привлечением инвесторов, которые могли бы вкладывать свои средства в геологоразведку и добычу черноморского газа.